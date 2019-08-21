Уряд затвердив правила страхування ризиків та надання гарантій для українських експортерів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Уряд схвалив розроблену Мінекономрозвитку постанову, якою затвердив правила страхування від комерційних та некомерційних ризиків, перестрахування та надання гарантій Експортно-кредитного агентства. Про це УНН повідомляє з посиланням на Урядовий портал.
“Для українських експортерів важливо отримати дієвий механізм захисту від ризиків неплатежів та фінансових втрат, які є серйозним викликом для учасників міжнародної торгівлі. Ефективна робота Експортно-кредитного агентства та інші елементи системи підтримки експортерів — важливий пріоритет нашої роботи та серйозний засіб підвищення конкурентоспроможності української продукції на світових ринках”, — коментує рішення Уряду, перший віцепрем’єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів.
Повідомляється, що виконання рішення Уряду є продовженням комплексу заходів на підтримку експортерів української продукції (товарів, робіт, послуг) через інструменти страхування від комерційних та некомерційних ризиків, перестрахування та надання гарантій за договорами, які забезпечують розвиток експорту.
Нагадаємо, Україна збільшила експорт м’яса.