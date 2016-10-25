Правительство предложит конкретные предложения по реформированию системы оплаты труда украинцам
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Система оплаты труда в Украине нуждается в реформировании, поэтому такие изменения будут наработаны. Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил в эфире "Свободы слова", передает УНН.
"Система оплаты труда в Украине нуждается в реформировании и изменений, у меня нет никакого сомнения. И мы предложим этот вариант. С другой стороны, надо привести к какому-то логическому стандарту зарплаты в гос предприятиях", - отметил В.Гройсман.
В свою очередь, министр социальной политики Андрей Рева добавил, что будут внесены "конкретные предложения как изменить эту ситуацию".
Стоит добавить, что с 1 декабря 2016 на 10 процентов будут подняты все социальные стандарты - возрастут минимальная зарплата и пенсия.