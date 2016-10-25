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Уряд запропонує конкретні пропозиції щодо реформування системи оплати праці українців

Уряд запропонує конкретні пропозиції щодо реформування системи оплати праці українців

Київ • УНН

 • 10125 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Система оплати праці в Україні потребує реформування, тому такі зміни будуть напрацьовані. Про це прем’єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив в ефірі “Свободи слова”, передає УНН.

“Система оплати праці в Україні потребує реформування і змін, в мене немає жодного сумніву. І ми запропонуємо цей варіант. З іншого боку, треба привести до якогось логічного стандарту зарплати в держ підприємствах,”- зазначив В.Гройсман.

У свою чергу, міністр соціальної політики Андрій Рева додав, що будуть внесені “конкретні пропозиції як змінити цю ситуацію”.

Варто додати, що з 1 грудня 2016 року на 10 відсотків буде піднято всі соціальні стандарти — зростуть мінімальна зарплата та пенсія.

Українські Національні Новини

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