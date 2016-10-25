Уряд запропонує конкретні пропозиції щодо реформування системи оплати праці українців
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Система оплати праці в Україні потребує реформування, тому такі зміни будуть напрацьовані. Про це прем’єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив в ефірі “Свободи слова”, передає УНН.
“Система оплати праці в Україні потребує реформування і змін, в мене немає жодного сумніву. І ми запропонуємо цей варіант. З іншого боку, треба привести до якогось логічного стандарту зарплати в держ підприємствах,”- зазначив В.Гройсман.
У свою чергу, міністр соціальної політики Андрій Рева додав, що будуть внесені “конкретні пропозиції як змінити цю ситуацію”.
Варто додати, що з 1 грудня 2016 року на 10 відсотків буде піднято всі соціальні стандарти — зростуть мінімальна зарплата та пенсія.