Правительство призвало бизнесменов Франции приобщаться до приватизационных процессов в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Украинское правительство призвал французское бизнесменов приобщаться до приватизационных процессов в Украине во время Украинско-Французского форума. Об этом сегодня сказала заместитель министра экономического развития и торговли Украины Наталья Микольская на брифинге в Кабмине, передает корреспондент УНН.
"Мы призвали фактически на каждой панели французский бизнес инвестировать в экономику Украины и участвовать в приватизационных процессах", - сказала Н.Микольская.
Она добавила, что представители правительства Франции, присутствующие на панелях, подчеркнули, что прогресс в реформах Украины должно стать дополнительным толчком для французского бизнеса к вышеуказанным действиям.
Как сообщал УНН, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время Украинско-Французского форума призвал бизнес во Франции инвестировать в Украину.