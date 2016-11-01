Правительство призвало бизнесменов Франции приобщаться до приватизационных процессов в Украине

"Мы призвали фактически на каждой панели французский бизнес инвестировать в экономику Украины и участвовать в приватизационных процессах", - сказала Н.Микольская.

Она добавила, что представители правительства Франции, присутствующие на панелях, подчеркнули, что прогресс в реформах Украины должно стать дополнительным толчком для французского бизнеса к вышеуказанным действиям.

Как сообщал УНН, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время Украинско-Французского форума призвал бизнес во Франции инвестировать в Украину.