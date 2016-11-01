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Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
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Уряд закликав бізнесменів Франції долучатись до приватизаційних процесів в Україні

Уряд закликав бізнесменів Франції долучатись до приватизаційних процесів в Україні

Київ • УНН

 • 6976 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Український уряд закликав французьських бізнесменів долучатись до приватизаційних процесів в Україні під час Українсько-Французького форуму. Про це сьогодні сказала заступниця міністра економічного розвитку і торгівлі України Наталя Микольська на брифінгу у Кабміні, передає кореспондент УНН.

“Ми закликали фактично на кожній панелі французьський бізнес інвестувати в економіку України і долучатися до приватизаційних процесів”, — сказала Н.Микольська.

Вона додала, що представники уряду Франції, присутні на панелях, підкреслили те, що прогрес в реформах України має стати додатковим поштовхом для французьського бізнесу до вищезазначених дій.

Як повідомляв УНН, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час Українсько-Французького форуму закликав бізнес у Франції інвестувати в Україну.

Українські Національні Новини

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