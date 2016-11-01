Уряд закликав бізнесменів Франції долучатись до приватизаційних процесів в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Український уряд закликав французьських бізнесменів долучатись до приватизаційних процесів в Україні під час Українсько-Французького форуму. Про це сьогодні сказала заступниця міністра економічного розвитку і торгівлі України Наталя Микольська на брифінгу у Кабміні, передає кореспондент УНН.
“Ми закликали фактично на кожній панелі французьський бізнес інвестувати в економіку України і долучатися до приватизаційних процесів”, — сказала Н.Микольська.
Вона додала, що представники уряду Франції, присутні на панелях, підкреслили те, що прогрес в реформах України має стати додатковим поштовхом для французьського бізнесу до вищезазначених дій.
Як повідомляв УНН, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час Українсько-Французького форуму закликав бізнес у Франції інвестувати в Україну.