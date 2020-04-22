Правительство урегулировало вопрос цен на товары противоэпидемического значения
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Правительство поддержало проект постановления об стабилизации цен на товары, имеющие важную социальную значимость, а именно - на товары противоэпидемического назначения. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает корреспондент УНН.
"Проектом постановления предусматривается на период карантина утверждение перечня товаров, имеющих важную социальную значимость и перечень товаров противоэпидемического назначения - всего 48 наименований, порядок декларирования цен на товары, имеющие важную социальную значимость", - сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.
Так, правительством был поддержан проект постановления с возможностью Минздравом скорректировать список наименований товаров.
Напомним, в МВД предостерегали, что медикаменты следует покупать в аптеках, имеющих на это разрешение. Правоохранители отметили, что "не стоит поддаваться на провокации тех, кто, желая нажиться на человеческих страхах, массово начинают рассылать сообщения с предложениями о какой-либо защите от нового коронавируса".