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Уряд врегулював питання цін на товари протиепідеміологічного значення

Уряд врегулював питання цін на товари протиепідеміологічного значення

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Уряд підтримав проект постанови щодо стабілізації цін на товари, що мають істотну соціальну значущість, а саме - товари протиепідемічного призначення. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.

"Проектом постанови передбачається на період карантину затвердження переліку товарів, що мають істотну соціальну значущість та перелік товарів протиепідеміологічного призначення - всього 48 найменувань, порядок декларування цін на товари, що мають істотну соціальну значущість", - сказав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

Так, урядовцями був підтриманий проект постанови з можливістю МОЗ скорегувати список найменувань товарів.

Нагадаємо, у МВС застерігали, що медикаменти слід купувати в аптеках, що мають на це дозвіл. Правоохоронці зазначили, що "не варто піддаватися на провокації тих, хто, бажаючи нажитися на людських страхах, масово починає розсилати повідомлення з пропозиціями про якийсь захист від нового коронавірусу".

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