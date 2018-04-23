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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Правительство выполнило половину задач Стратегии реформирования госуправления

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 апреля. УНН. По состоянию на конец 2017 года выполнено 55% мероприятий и 53% индикаторов определенных в Стратегии реформирования государственного управления. Об этом говорится в Отчете о выполнении в 2017 году Стратегии реформирования государственного управления на 2016-2020 гг., опубликованном на “Правительственном портале”, передает УНН.

Правительство выполнило половину задач Стратегии реформирования госуправления

“Более половины мероприятий (55%) и индикаторов выполнения (53%), определенных в Стратегии, на конец 2017 года выполнено”, — говорится в отчете.

В частности, за 2017 год:

  • Украина повысила рейтинг “Прозрачность формирования политики” на 34 позиции и заняла 65-е место в 2017 году согласно Индексу глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума.
  • Правительство начало реформу министерств и формирования новых структур — директоратов, направленных на усиление функций по анализу и формированию политики. Создано 50 новых директоратов в 10 пилотных министерствах, Секретариате правительства и двух агентствах.
  • Начат набор на государственную службу на вновь созданные должности “специалистов по вопросам реформ” в директораты. Объявлено 473 вакансии на новом портале вакансий career.gov.ua с возможностью подать заявку он-лайн. Ежемесячно портал посещало около 42 тысяч уникальных пользователей. Более 13 тысяч кандидатов подали заявки он-лайн, что составляет в среднем 29 кандидатов на одну вакансию.
  • Правительство ввело 35 электронных услуг для населения и бизнеса, в том числе регистрационные сервисы, услуги в социальной сфере и строительной отрасли.
  • Внедрен портал открытых данных “data.gov.ua”, где публикуется более 25 тысяч наборов данных. Благодаря этому Украина повысила свой рейтинг на 23 позиции и заняла тридцать первой место в глобальном индексе открытых данных Open Data Index.

Напомним, в Минфине заявили, что от эффективности и прозрачности управления государственными предприятиями зависит динамика экономического роста Украины.

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