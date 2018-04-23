Правительство выполнило половину задач Стратегии реформирования госуправления

“Более половины мероприятий (55%) и индикаторов выполнения (53%), определенных в Стратегии, на конец 2017 года выполнено”, — говорится в отчете.

В частности, за 2017 год:



Украина повысила рейтинг “Прозрачность формирования политики” на 34 позиции и заняла 65-е место в 2017 году согласно Индексу глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума.



Правительство начало реформу министерств и формирования новых структур — директоратов, направленных на усиление функций по анализу и формированию политики. Создано 50 новых директоратов в 10 пилотных министерствах, Секретариате правительства и двух агентствах.



Начат набор на государственную службу на вновь созданные должности “специалистов по вопросам реформ” в директораты. Объявлено 473 вакансии на новом портале вакансий career.gov.ua с возможностью подать заявку он-лайн. Ежемесячно портал посещало около 42 тысяч уникальных пользователей. Более 13 тысяч кандидатов подали заявки он-лайн, что составляет в среднем 29 кандидатов на одну вакансию.



Правительство ввело 35 электронных услуг для населения и бизнеса, в том числе регистрационные сервисы, услуги в социальной сфере и строительной отрасли.



Внедрен портал открытых данных “data.gov.ua”, где публикуется более 25 тысяч наборов данных. Благодаря этому Украина повысила свой рейтинг на 23 позиции и заняла тридцать первой место в глобальном индексе открытых данных Open Data Index.



Напомним, в Минфине заявили, что от эффективности и прозрачности управления государственными предприятиями зависит динамика экономического роста Украины.