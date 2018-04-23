Уряд виконав половину завдань Стратегії реформування держуправління
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Станом на кінець 2017 року виконано 55% заходів та 53% індикаторів визначених у Стратегії реформування державного управління. Про це йдеться у Звіті про виконання у 2017 році Стратегії реформування державного управління на 2016-2020 рр., опублікованому на “Урядовому порталі”, передає УНН.
“Більше половини заходів (55%) та індикаторів виконання (53%), визначених у Стратегії, на кінець 2017 року виконано”, — йдеться у звіті.
Зокрема, за 2017 рік:
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- Україна підвищила рейтинг “Прозорість формування політики” на 34 позиції й посіла 65-е місце в 2017 році згідно з Індексом глобальної конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму.
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- Уряд розпочав реформу міністерств і формування нових структур — директоратів, спрямованих на посилення функцій з аналізу та формування політики. Створено 50 нових директоратів у 10 пілотних міністерствах, Секретаріаті Уряду та двох агентствах.
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- Розпочато набір на державну службу на новостворені посади “фахівців з питань реформ” у директорати. Оголошено 473 вакансії на новому порталі вакансій career.gov.ua з можливістю подати заявку он-лайн. Щомісяця портал відвідувало близько 42 тисяч унікальних користувачів. Більш як 13 тисяч кандидатів подали заявки он-лайн, що становить у середньому 29 кандидатів на одну вакансію.
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- Уряд запровадив 35 електронних послуг для населення та бізнесу, серед них реєстраційні сервіси, послуги в соціальній сфері та будівельній галузі тощо.
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- Впроваджено портал відкритих даних “data.gov.ua”, що оприлюднює понад 25 тисяч наборів даних. Завдяки цьому Україна підвищила свій рейтинг на 23 позиції і посіла 31-е місце у глобальному індексі відкритих даних Open Data Index.
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Нагадаємо, у Мінфіні заявили, що від ефективності та прозорості управління державними підприємствами залежить динаміка економічного зростання України.