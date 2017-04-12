Правительство выделило более 6 млн грн родственникам погибших и бойцам, которые получили инвалидность в АТО

"Мы выделяем средства из резервного фонда - 6 млн 90,3 тыс. грн на оказание единовременной денежной помощи членам семей - это 4 человека, которые погибли (умерли) и 14 лицам, получившим инвалидность за участие в АТО", - сказал С.Кубив.

Как сообщал УНН, с начала антитеррористической операции семьям погибших участников АТО выплачено 2 млрд 423 млн гривен.