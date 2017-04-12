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Уряд виділив понад 6 млн грн родичам загиблих та бійцям, які отримали інвалідність в АТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Уряд затвердив проект постанови про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, які загинули (померли) під час участі в АТО та особам, які отримали інвалідність під час участі в зазначеній операції. Відповідне рішення ухвалено на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів України передає кореспондент УНН.

"Ми виділяємо кошти з резервного фонду - 6 млн 90,3 тис. грн на надання одноразової грошової допомоги членам сімей - це 4 особи, які загинули (померли) і 14 особам, які отримали інвалідність за участь у АТО", - сказав С.Кубів.

Як повідомляв УНН, з початку антитерористичної операції сім’ям загиблих учасників АТО виплачено 2 млрд 423 млн гривень.

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