Правительство выделило 16,5 млн грн на помощь лицам, пострадавшим в АТО, и членам их семей
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Кабинет министров на заседании в среду принял решение выделить 16,5 млн грн для предоставления единовременной денежной помощи членам семей 4 человек, погибших во время участия в АТО, и 21 человеку, ставшими лицами с инвалидностью вследствие ранений, полученных во время участия в указанной операции. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте, народный депутат Василий Мокан в Telegram-канале, передает УНН.
Цитата
“Отдельным распоряжением предлагается предоставить одноразовую денежную помощь членам семей 5 человек, погибших во время участия в АТО, и 21-му лицу, ставшими лицами с инвалидностью вследствие ранений, полученных во время участия в указанной операции. Для этого Минветеранов выделено 16,5 млн гривен из резервного фонда государственного бюджета для предоставления единовременной денежной помощи”, — написал Мокан.
Детали
По его словам, правительство приняло также постановление, которым предлагается предусмотреть предоставление услуг по психологической реабилитации, социальной и профессиональной адаптации, обеспечении санаторно-курортным лечением членам семей погибших участников АТО/ООС и пострадавших участников Революции Достоинства, а также предоставление услуг по психологической реабилитации женам и мужчинам участников АТО/ООС и пострадавших участников Революции Достоинства.
Что было раньше
Как сообщал УНН, в ноябре прошлого года Кабинет министров выделил 9 млн 31 тыс. грн на компенсации семьям 2 погибших военных и 11 лицам, получившим инвалидность во время АТО.