Кабмін виділив понад 9 млн грн на виплати сім’ям та учасникам АТО

"З резервного фонду державного бюджету виділено 9 млн 31 тис. гривень членам сімей 2 осіб, які загинули під час участі в АТО, та 11 особам, які отримали інвалідність, внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час участі в зазначеній операції", - йдеться у повідомленні.

Кошти з резервного фонду для них виділяються на підставі списків, які затверджуються Міжвідомчою комісією з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, що діє на постійній основі при Мінветеранів.

"Загалом за 2020 рік урядом прийнято 9 рішень щодо надання такої допомоги на суму 142 млн 231 тис. гривень" - зазначила заступниця міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Світлана Панаіотіді.

Нагадаємо, військові, що стримують збройну агресію РФ, отримали майже 298 млн грн додаткової винагороди.