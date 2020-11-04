Кабмин выделил более 9 млн грн на выплаты семьям и участникам АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Кабинет министров выделил 9 млн 31 тыс. грн на компенсации семьям 2 погибших военных и 11 лицам, получившим инвалидность во время АТО. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.
"Из резервного фонда государственного бюджета выделено 9 млн 31 тыс. гривен семьям 2 человек, погибших во время участия в АТО, и 11 лицам, получившим инвалидность, вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных во время участия в указанной операции", - говорится в сообщении.
Средства из резервного фонда для них выделяются на основании списков, которые утверждаются Межведомственной комиссией по вопросам рассмотрения материалов о признании участниками боевых действий, действующей на постоянной основе при Минветеранов.
"В целом в 2020 году правительством принято 9 решений о предоставлении такой помощи на сумму 142 млн 231 тыс. гривен", - отметила заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Светлана Панаиотиди.
Напомним, военные, сдерживающих вооруженную агрессию РФ, получили почти 298 млн грн дополнительного вознаграждения.