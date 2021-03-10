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Уряд виділив 16,5 млн грн на допомогу особам, що постраждали в АТО, та членам їх сімей

Уряд виділив 16,5 млн грн на допомогу особам, що постраждали в АТО, та членам їх сімей

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 березня. УНН. Кабінет міністрів на засіданні у середу прийняв рішення виділити 16,5 млн грн для надання одноразової грошової допомоги членам сімей 4 осіб, які загинули під час участі в АТО, та 21 особі, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, одержаних під час участі в зазначеній операції. Про це повідомив представник уряду у парламенті, народний депутат Василь Мокан у Telegram-каналі, передає УНН.

Цитата

“Окремим розпорядженням пропонується надати одноразову грошову допомогу членам сімей 5 осіб, які загинули під час участі у АТО, та 21-й особі, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, одержаних під час участі в зазначені операції. Для цього Мінветеранів виділено 16,5 млн гривень з резервного фонду державного бюджету для надання одноразової грошової допомоги”, — написав Мокан.

Деталі

З його слів, уряд ухвалив також постанову, якою пропонується передбачити надання послуг із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням членам сімей загиблих осіб учасників АТО/ООС та постраждалих учасників Революції Гідності, а також надання послуг із психологічної реабілітації дружинам та чоловікам учасників АТО/ООС та постраждалих учасників Революції Гідності.

Що було раніше

Як повідомляв УНН, у листопаді минулого року Кабінет міністрів виділив 9 млн 31 тис. грн на компенсації сім’ям 2 загиблих військових та 11 особам, які отримали інвалідність під час АТО.

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