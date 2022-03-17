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Правительство вам лжет о войне в Украине: Шварценеггер обратился к россиянам

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 марта. УНН. Бывший губернатор Калифорнии и знаменитый актер Арнольд Шварценеггер записал видеообращение к жителям России, посвященное войне в Украине, пишет УНН.

Цитата

"Я шлю это сообщение через разные каналы, чтоб обратиться к моим дорогим российским друзьям и российским солдатам, которые сейчас служат в Украине. Я обращаюсь к вам сегодня, потому что в мире происходят события, которые от вас скрывают… ужасные события, о которых вы должны знать", - сказал Шварцнеггер.

Детали

Актер рассказал о том, как познакомился с советским тяжелоатлетом Юрием Власовым, который впоследствии стал его кумиром.

"Я знаю, что ваше правительство говорит вам, что это война для денацификации Украины. Денацификация Украины? Это неправда. Украина – страна с президентом еврейского происхождения, у отца которого, ко всему прочему, всех трех братьев убили нацисты. Украина не начинала эту войну. Ее начинали не националисты и не нацисты. Власть имущие в Кремле начали ее. Это не война российского народа", - заявил он в видеообращении.

По словам Шварцнеггера, российское правительство лжет не только своим гражданам, но и своим солдатам: некоторым из них сказали, что они пойдут воевать с нацистами. Некоторым сказали, что украинский народ будет приветствовать их как героев, а кому-то сказли, что они едут на учения.

Он призвал российский народ и российских солдат в Украине понять, что все, что подает их власть о войне с Украиной — это пропаганда и дезинформация.

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