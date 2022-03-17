Уряд вам бреше про війну в Україні: Шварценеггер звернувся до росіян

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"Я шлю це повідомлення через різні канали, щоб звернутися до моїх дорогих російських друзів і російських солдатів, які зараз служать в Україні. Я звертаюся до вас сьогодні, тому що в світі відбуваються події, які від вас приховують... жахливі події, про які ви повинні знати", - сказав Шварцнеггер.

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Актор розповів про те, як познайомився з радянським важкоатлетом Юрієм Власовим, який згодом став його кумиром.

"Я знаю, що ваш уряд говорить вам, що це війна для денацифікації України. Денацифікація України? Це неправда. Україна - країна з президентом єврейського походження, у батька якого, до всього іншого, всіх трьох братів вбили нацисти. Україна не починала цю війну. Її починали не націоналісти і не нацисти. Можновладці в Кремлі почали її. Це не війна російського народу", - заявив він у відеозверненні.

За словами Шварцнеггера, російський уряд бреше не тільки своїм громадянам, а й своїм солдатам: деяким з них сказали, що вони підуть воювати з нацистами. Декому сказали, що український народ вітатиме їх як героїв, а комусь сказли, що вони їдуть на навчання.

Він закликав російський народ і російських солдатів в Україні зрозуміти, що все, що подає їхня влада про війну з Україною — це пропаганда і дезінформація.