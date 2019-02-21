Правительство приняло решение взять кредит на 630 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Кабинет министров Украины принял постановление об осуществлении государственных внешних заимствований на 630 млн долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
"Государственные внешние заимствования осуществляются в 2019 году путем привлечения кредита, предоставляемого в форме двух траншей: транша A и транша B, на общую сумму в евро, не превышает эквивалент 630 млн долларов США, в пределах, предусмотренных Законом Украины "О Государственном бюджете Украина на 2019 год", - говорится в условиях.
Отмечается, что на сумму каждого транша кредита начисляется процентный доход по ставке не выше 5,9 процента годовых, а также комиссия за организацию кредита в размере 0,8 процента. Согласно документу, процентный доход должен уплачиваться каждые полгода согласно графику, который определяется в кредитном договоре.
Ожидается, что погашение первого транша кредита состоится через четыре года после его привлечения, а второго - через десять лет.
"Обязательства по кредиту в сумме в евро, что не превышает эквивалент 375 млн долларов США, обеспечиваются гарантией Международного банка реконструкции и развития по кредитному договору между Украиной, Международным банком реконструкции и развития, Deutsche Bank AG, London Branch и TMF Global Service (UK) Limited", - говорится в документе.
Погашение и обслуживание кредита должно осуществляться за счет средств, предусмотренных законом о Госбюджете на соответствующий год.
Напомним, Украина в этом году планирует отдать 417 млрд грн государственного долга.