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Правительство приняло решение взять кредит на 630 млн долларов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 февраля. УНН. Кабинет министров Украины принял постановление об осуществлении государственных внешних заимствований на 630 млн долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

"Государственные внешние заимствования осуществляются в 2019 году путем привлечения кредита, предоставляемого в форме двух траншей: транша A и транша B, на общую сумму в евро, не превышает эквивалент 630 млн долларов США, в пределах, предусмотренных Законом Украины "О Государственном бюджете Украина на 2019 год", - говорится в условиях.

Отмечается, что на сумму каждого транша кредита начисляется процентный доход по ставке не выше 5,9 процента годовых, а также комиссия за организацию кредита в размере 0,8 процента. Согласно документу, процентный доход должен уплачиваться каждые полгода согласно графику, который определяется в кредитном договоре.

Ожидается, что погашение первого транша кредита состоится через четыре года после его привлечения, а второго - через десять лет.

"Обязательства по кредиту в сумме в евро, что не превышает эквивалент 375 млн долларов США, обеспечиваются гарантией Международного банка реконструкции и развития по кредитному договору между Украиной, Международным банком реконструкции и развития, Deutsche Bank AG, London Branch и TMF Global Service (UK) Limited", - говорится в документе.

Погашение и обслуживание кредита должно осуществляться за счет средств, предусмотренных законом о Госбюджете на соответствующий год.

Напомним, Украина в этом году планирует отдать 417 млрд грн государственного долга.

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