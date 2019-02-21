Уряд ухвалив взяти кредит на 630 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Кабінет міністрів України ухвалив постанову про здійснення державних зовнішніх запозичень на 630 млн доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на відповідну постанову уряду.
"Державні зовнішні запозичення здійснюються у 2019 році шляхом залучення кредиту, що надається у формі двох траншів: траншу A та траншу B, на загальну суму в євро, що не перевищує еквівалент 630 млн доларів США, в межах, передбачених Законом України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", - йдеться в умовах.
Зазначається, що на суму кожного траншу кредиту нараховується відсотковий дохід за ставкою не вище 5,9 відсотка річних, а також комісія за організацію кредиту в розмірі 0,8 відсотка. Згідно з документом, відсотковий дохід повинен сплачуватися кожні півроку згідно з графіком, що визначається у кредитному договорі.
Очікується, що погашення першого траншу кредиту відбудеться через чотири роки після його залучення, а другого - через десять років.
"Зобов’язання за кредитом у сумі в євро, що не перевищує еквівалент 375 млн доларів США, забезпечуються гарантією Міжнародного банку реконструкції та розвитку згідно із кредитним договором між Україною, Міжнародним банком реконструкції та розвитку, Deutsche Bank AG, London Branch та TMF Global Service (UK) Limited", - йдеться в документі.
Погашення та обслуговування кредиту повинно здійснюватися за рахунок коштів, передбачених законом про Держбюджет на відповідний рік.
Нагадаємо, Україна цього року планує віддати 417 млрд грн державного боргу.