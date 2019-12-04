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Правительство приняло около 20 кадровых решений

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. Кабинет министров Украины на заседании, которое состоялось в среду, принял ряд кадровых решений, передает УНН со ссылкой на сайт украинского правительства.

Так, сообщается, что Кабмин назначил заместителем министра здравоохранения Дмитрия Коваля, государственным секретарем Минсоцполитики - Елена Богачева, заместителями Председателя Фонда государственного имущества - Андрея Егорова и Константина Кошеленко.

Также сообщается, что сегодня правительство уволило Елену Зеркаль с должности заместителя министра иностранных дел, а также Олега Петренко с должности Председателя Национальной службы здоровья.

Также Кабмином был освобожден от должности первого заместителя Председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Александр Чаузов, а с должности первого заместителя Председателя Государственной фискальной службы - Сергей Билан.

Роман Чернега был освобожден от должности Председателя Государственной службы по вопросам труда, Андрей Камуз - с поста главы правления Государственного ипотечного учреждения.

Кроме того, с должности председателя правления ПАО "Национальная акционерная компания "Надра Украины" был уволен Ярослав Климович.

Кабинет министров возложил временное исполнение обязанностей Председателя Национальной службы здоровья Украины на Оксану Мовчан. И.о. председателя Государственной службы Украины по вопросам труда стал Игорь Дегнер, президента Государственного предприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" - Павла Павлишина, а председателя правления Государственного ипотечного учреждения - Вячеслава Фролова.

Правительство также установило победителя конкурса на занятие должности государственной службы категории "А" на должность Председателя Украинского института национальной памяти, им стал Антон Дробович.

Победителями конкурса на занятие должностей государственной службы категории "А" на должности заместителей Председателя Государственной фискальной службы стали Денис Шендрик и Роберт Зелди.

Кроме того, сегодня правительство согласовало назначение Саймона Чернявского исполняющим обязанности председателя правления акционерного общества "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины".

Кабинет министров также объявил конкурс на занятие должности первого заместителя Председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции.

Как сообщал УНН, Кабинет министров сегодня принял решение провести аудиторскую проверку НАК "Нафтогаз Украины".

Украинские Национальные Новости

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