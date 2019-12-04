Кабмін призначив тимчасового керівника Енергоатому
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Кабінет міністрів під час засідання у середу визначився із тимчасовими виконувачами обов’язків голів Нацслужби здоров’я України, Держслужби з питань праці, Державної іпотечної установи та НАЕК "Енергоатом". Про це повідомляє пресслужба уряду, передає УНН.
"Кабінет міністрів поклав тимчасове виконання обов’язків: голови Нацслужби здоров’я України на Оксану Мовчан; голови Держслужби України з питань праці на Ігоря Дегнера; президента ДП “НАЕК “Енергоатом” на Павла Павлишина", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що Кабінет міністрів поклав тимчасове виконання обов’язків голови правління Державної іпотечної установи на В’ячеслава Фролова.
Як повідомляв УНН, Кабмін обрав нового голову Інституту нацпам'яті замість В'ятровича.