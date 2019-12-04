Кабмін обрав нового голову Інституту нацпам'яті замість В'ятровича
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Український інститут національної пам'яті очолив керівник освітніх програм Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" Антон Дробович. Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду, про що повідомив у Telergram народний депутат Олексій Гончаренко, присутній на засіданні, передає УНН.
"Кабмін призначив Дробовича Антона головою Українського інституту національної пам’яті. Антон - доцент кафедри культурології Національного педагогічного університету імені Драгоманова", - вказав нардеп.
Нагадаємо, наприкінці конкурсу було два кандидати на зайняття посади голови Українського інституту національної пам’яті.
Як повідомляв УНН, у вересні Володимир В’ятрович завершив каденцію на посаді голови Українського інституту національної пам’яті.