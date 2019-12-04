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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 3108 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 5288 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 107475 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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5 марта, 17:33 • 140750 просмотра

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Кабмин назначил временного руководителя Энергоатома

Кабмин назначил временного руководителя Энергоатома

Киев  •  УНН

 • 18376 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Кабинет министров на заседании в среду определился с временно исполняющим обязанности глав Нацслужбы здоровья Украины, Госслужбы по вопросам труда, Государственного ипотечного учреждения и НАЭК "Энергоатом". Об этом сообщает пресс-служба правительства, передает УНН.

"Кабинет министров возложил временное исполнение обязанностей: председателя Нацслужбы здоровья Украины на Оксану Мовчан; главы Госслужбы Украины по вопросам труда на Игоря Дегнера; президента ГП "НАЭК "Энергоатом" на Павла Павлышина", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Кабинет министров возложил временное исполнение обязанностей председателя правления Государственного ипотечного учреждения на Вячеслава Фролова.

Как сообщал УНН, Кабмин избрал нового председателя Института нацпамяти вместо Вьятровича.

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