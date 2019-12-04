Кабмін призначив аудит Нафтогазу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Кабінет міністрів прийняв рішення провести аудиторську перевірку НАК "Нафтогаз України". Про це в Telegram-каналі повідомив нардеп Олексій Гончаренко, який присутній на засіданні уряду, повідомляє УНН.
Він також опублікував розпорядження про призначення перевірки.
“Призначити товариство з обмеженою відповідальністю “Делойт енд Туш Юкрейнінан сервісез компані” суб’єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія „Нафтогаз України“ на 2019 — 2020 роки”. — йдеться оприлюдненому розпорядженні.
Крім того, за словами Гончаренка, прем’єр-міністр України Олексій Гончарук запевнив його, що політичного рішення зі зміни керівництва “Нафтогазу” не буде.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Уряд дозволив “Нафтогазу”, “Укрзалізниці” та “Укрпошті” позбутися зайвого майна
Нагадаємо, раніше міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель зазначив, що припинення повноважень голови НАЕК “Енергоатом” є політичним, в уряді планують зміну керівництва і початок конкурсів на всіх стратегічних компаніях.
На питання журналіста про те, чи може у межах такого перезавантаження йтися про зміну керівництва Нафтогазу і Укренерго, міністр відповів: “Абсолютно”.
Коментуючи його слова, директор групи НАК “Нафтогаз Україна” Юрій Вітренко повідомив, що конкурс на керівника НАК “Нафтогаз Україна” наврядчи відбудеться до кінця 2019 року.
Потім у Оржеля заявили, що не уповноважені змінювати керівників “Нафтогазу” та “Укренерго”.