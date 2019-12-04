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Уряд ухвалив близько 20 кадрових рішень

Уряд ухвалив близько 20 кадрових рішень

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Кабінет міністрів України на засіданні, що відбулось у середу, ухвалив низку кадрових рішень, передає УНН з посиланням на сайт українського уряду.

Так, повідомляється, що Кабмін призначив заступником міністра охорони здоров’я Дмитра Коваля, державним секретарем Мінсоцполітики — Олену Богачову, заступниками Голови Фонду державного майна — Андрія Єгорова та Костянтина Кошеленка.
Також повідомляється, що сьогодні уряд звільнив Олену Зеркаль з посади заступника міністра закордонних справ, а також Олега Петренка з посади Голови Національної служби здоров’я.

Також кабміном було звільнено з посади першого заступника Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації Олександра Чаузова, а з посади першого заступника Голови Державної фіскальної служби — Сергія Білана.

Романа Чернегу було звільнено з посади Голови Державної служби з питань праці, Андрія Камуза — з поста очільника правління Державної іпотечної установи.

Крім того, з посади Голови правління ПАТ “Національна акціонерна компанія “Надра України” було звільнено Ярослава Климовича.

Кабінет міністрів поклав тимчасове виконання обов’язків Голови Національної служби здоров’я України на Оксану Мовчан. Т.в.о. голови Державної служби України з питань праці став Ігор Дегнер, президента Державного підприємства “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом” — Павло Павлишин, а голови правління Державної іпотечної установи — В’ячеслав Фролов.

Уряд також встановив переможця конкурсу на зайняття посади державної служби категорії “А” на посаду Голови Українського інституту національної пам’яті, ним став Антон Дробович.

Переможцями конкурсу на зайняття посад державної служби категорії “А” на посади заступників Голови Державної фіскальної служби стали Денис Шендрик та Роберт Зелді.

Крім того, сьогодні уряд погодив Саймона Чернявського призначення виконуючим обов’язки голови правління Акціонерного товариства “Державна продовольчо-зернова корпорація України”.

Кабінет Міністрів також оголосив конкурс на зайняття посади першого заступника Голови Державної архітектурно-будівельної інспекції.

Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів сьогодні прийняв рішення провести аудиторську перевірку НАК “Нафтогаз України”. 

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