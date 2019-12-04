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Кабмін звільнив Зеркаль та ще п’ять осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Кабінет міністрів України звільнив Олену Зеркаль з посади Заступника міністра закордонних справ України за власним бажанням. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає УНН.

"Зеркаль Олену звільнено за власним бажанням з посади Заступника міністра МЗС", - написав нардеп.

Крім того, з його слів, Едуарда Петренко було звільнено з посади голови Національної служби здоров’я, Сергія Білана — з посади заступника голови Державної фіскальної служби.

Також Гончаренко написав, що з посади голови Державної служби з питань праці було звільнено Романа Черенгу, а також Кабмін звільнив з посади голови правління Державної іпотечної установи Андрія Камуза, з посади голови правління НАК "Надра України" - Ярослава Климовича.

Як повідомляв УНН, 28 листопада Олена Зеркаль написала заяву на звільнення за власним бажанням з посади заступника міністра закордонних справ.

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