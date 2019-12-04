Кабмін звільнив Зеркаль та ще п’ять осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Кабінет міністрів України звільнив Олену Зеркаль з посади Заступника міністра закордонних справ України за власним бажанням. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає УНН.
"Зеркаль Олену звільнено за власним бажанням з посади Заступника міністра МЗС", - написав нардеп.
Крім того, з його слів, Едуарда Петренко було звільнено з посади голови Національної служби здоров’я, Сергія Білана — з посади заступника голови Державної фіскальної служби.
Також Гончаренко написав, що з посади голови Державної служби з питань праці було звільнено Романа Черенгу, а також Кабмін звільнив з посади голови правління Державної іпотечної установи Андрія Камуза, з посади голови правління НАК "Надра України" - Ярослава Климовича.
Як повідомляв УНН, 28 листопада Олена Зеркаль написала заяву на звільнення за власним бажанням з посади заступника міністра закордонних справ.