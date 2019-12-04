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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Кабмин уволил Зеркаль и еще пять человек

Киев  •  УНН

 • 15964 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Кабинет министров Украины уволил Елену Зеркаль с должности заместителя министра иностранных дел Украины по собственному желанию. Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН.

"Зеркаль Елена уволена по собственному желанию с должности заместителя министра МИД", - написал нардеп.

Кроме того, по его словам, Эдуард Петренк был уволен с должности главы Национальной службы здоровья, Сергея Билана - с должности заместителя главы Государственной фискальной службы.

Также Гончаренко написал, что с должности главы Государственной службы по труду был уволен Роман Черенга, а также Кабмин уволил с должности главы правления Государственного ипотечного учреждения Андрея Камуза, с должности главы правления НАК "Надра Украины" - Ярослава Климовича.

Как сообщал УНН, 28 ноября Елена Зеркаль написала заявление на увольнение по собственному желанию с должности заместителя министра иностранных дел.

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