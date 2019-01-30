Правительство усовершенствовало работу комиссии по установлению прожиточного минимума - Минсоцполитики
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Кабинет министров принял постановление о внесении изменений в порядок научно-общественного установления прожиточного минимума. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.
Согласно принятому постановлению "О внесении изменений в порядок проведения научно-общественной экспертизы набора продуктов питания, набора непродовольственных товаров и набора услуг для установления прожиточного минимума" в состав экспертной комиссии входят руководители подразделений Минэкономразвития, Минфина, Минсоцполитики и Минздрава.
Члены комиссии от работодателей и профсоюзов определяются каждой стороной отдельно.
Министерство отмечает, что такое изменение будет способствовать урегулированию процедуры проведения экспертизы наборов и повышению эффективности работы комиссии.
Ранее УНН сообщал, что согласно бюджету-2019 прожиточный минимум вырастет на 9,4%.