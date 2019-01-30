Уряд удосконалив роботу комісії з встановлення прожиткового мінімуму - Мінсоцполітики
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Кабінет міністрів прийняв постанову про внесення змін до порядку науково-громадського встановлення прожиткового мінімуму. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.
Згідно з ухваленою постановою "Про внесення змін до порядку проведення науково-громадської експертизи набору продуктів харчування, набору непродовольчих товарів і набору послуг для встановлення прожиткового мінімуму" до складу експертної комісії входять керівники підрозділів Мінекономрозвитку, Мінфіну, Мінсоцполітики та МОЗ.
Члени комісії від роботодавців та профспілок визначаються кожною стороною окремо.
Міністерство зазначає, що така зміна сприятиме врегулюванню процедури проведення експертизи наборів та підвищенню ефективності роботи комісії.
Раніше УНН повідомляв, що згідно з бюджетом-2019 прожитковий мінімум зросте на 9,4%.