Правительство и ВР согласовали график рассмотрения Госбюджета на 2019 год - Парубий

"Мы имели предварительную беседу с Премьер-министром (по госбюджету 2019 - ред.), буквально несколько дней назад и мы согласовали ключевой момент - в этом году, как и в прошлом, мы будем проходить все этапы принятия бюджета по закону. На перед информируя и проходя первое и второе чтение ... То, что мы с правительством согласовали общий график, чтобы в этом году, как и в прошлом, пройти все этапы - это позиция однозначна ", - сообщил Парубий.



Как сообщал УНН, Национальный банк перечислил в Государственный бюджет Украины всю сумму прибыли регулятора в 44,6 млн грн, которую должен был уплатить в 2018 году.



Напомним, ожидается, что дефицит бюджета по итогам этого года не будет превышать 2,4% ВВП.