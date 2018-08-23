Уряд та ВР узгодили графік розгляду Держбюджету на 2019 рік – Парубій
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Графік розгляду закону про Державний бюджет України на 2019 рік узгоджено між урядом і парламентом. Про це під час брифінгу заявив спікер парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.
"Ми мали попередню розмову з Прем’єр-міністром (щодо держбюджету 2019 - ред.), буквально кілька днів тому і ми узгодили ключовий момент – цього року, як і попереднього, ми будемо проходити всі етапи прийняття бюджету згідно з законом. На перед інформуючи й проходячи перше і друге читання… Те, що ми з урядом узгодили загальний графік, щоб цього року, як і попереднього, пройти усі етапи – це позиція однозначна", - повідомив А.Парубій.
Як повідомляв УНН, Національний банк перерахував до Державного бюджету України усю суму прибутку регулятора у 44,6 млрд грн, яку мав сплатити у 2018 році.
Нагадаємо, очікується, що дефіцит бюджету за підсумками цього року не буде перевищувати 2,4% ВВП.