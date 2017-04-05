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Правительство создаст рабочую группу для проверки обоснованности расчетов НКРЕКП

Правительство создаст рабочую группу для проверки обоснованности расчетов НКРЕКП

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 апреля. УНН. Правительство создаст рабочую группу с участием Министерства внутренних дел для проверки обоснованности расчетов НКРЕКП и проверки наличия монополий на рынке сбыта газа. Об этом во время заседания Кабинета министров Украины заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.

“Поручение правительства по этому обращению (О.Ляшко на заседании КМУ — ред.) — первый вице-премьер сформирует группу и начнем работать. Привлечь все министерства, плюс Министерство внутренних дел”, — сказал В.Гройсман.

Кроме того, Премьер также поручил направить обращение в АМКУ для проверки монополий на рынке сбыта газа.

“На мой взгляд, надо дать поручение сейчас АМКУ по выяснению монопольного положения на рынке газсбыта имени Фирташа и Левочкина”, — сказал А.Аваков.

При этом Премьер-министр подчеркнул, что считает расчеты НКРЕКП необоснованными.

“Я считаю, что расчеты были проведены необоснованно”, — сказал В.Гройсман.

Как сообщал УНН, НКРЕКП на 3 месяца приостановит решение о введении абонплаты на газ.

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