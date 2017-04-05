Уряд створить робочу групу для перевірки обґрунтованості розрахунків НКРЕКП
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Уряд створить робочу групу за участю Міністерства внутрішніх справ для перевірки обґрунтованості розрахунків НКРЕКП і перевірки наявності монополій на ринку збуту газу. Про це під час засідання Кабінету міністрів України заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
“Доручення уряду по цьому зверненню (О.Ляшка на засіданні КМУ — ред.) — перший віце-прем’єр сформує групу і почнемо працювати. Залучити всі міністерства, плюс Міністерство внутрішніх справ”, — сказав В.Гройсман.
Крім того, Прем’єр також доручив направити звернення в АМКУ для перевірки монополій на ринку збуту газу.
“На мій погляд, треба дати доручення зараз АМКУ щодо з’ясування монопольного положення на ринку газзбуту імені Фірташа та Льовочкіна”, — сказав А.Аваков.
При цьому Прем’єр-міністр підкреслив, що вважає розрахунки НКРЕКП необґрунтованими.
“Я вважаю, що розрахунки були проведені необґрунтовано”, — сказав В.Гройсман.
Як повідомляв УНН, НКРЕКП на 3 місяці призупинить рішення про запровадження абонплати на газ.