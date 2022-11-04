Правительство направило более 34,5 млн грн на компенсацию громадам коммунальных расходов за размещение ВПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Кабинет министров Украины направил более 34,5 млн грн на компенсацию громадам коммунальных расходов за бесплатное размещение внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщает Правительственный портал, передает УНН.
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«Из резервного фонда Госбюджета направлено более 34,1 млн на возмещение коммунальных расходов за июль громадам, бесплатно приютившим внутренних переселенцев в коммунальных и государственных учреждениях, а также частных учебных заведениях. Соответствующее распоряжение Правительство одобрило на заседании 4 ноября», – говорится в сообщении.
И.о. министра развития общин и территорий Украины Василий Лозинский отметил, что с самого начала вооруженной агрессии россии украинские громады не остаются равнодушными бесплатно предоставляют убежище вынужденным переселенцам в своих коммунальных учреждениях.
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«В частности, в июле было привлечено около 6,2 тысячи учреждений коммунальной и государственной форм собственности и предоставлено убежище более 97,6 тысяч гражданам. В общей сложности, за восемь месяцев войны, в общинах по всей Украине было размещено около 1,6 млн вынужденных переселенцев», — сказал Лозинский.
Сообщается, что с начала войны громадами было организовано в зданиях государственной, коммунальной и частной собственности более 163 тысяч мест для проживания ВПЛ.
Проект распоряжения разработан на основе обобщенной Минрегионом информации, полученной от областных военных администраций и профильных министерств. Компенсация направляется на покрытие расходов на воду, свет, газ, вывоз мусора, а также покупку дров, пеллет и угля.
Дополнение
АРМА начало искать управителей для арестованных санаториев, гостиниц и баз отдыха, которые будут использоваться для обеспечения жильем внутри перемещенных лиц и реабилитации военнослужащих.