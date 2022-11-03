Житло для ВПО: АРМА почало шукати управителів для арештованих санаторіїв

ukru
НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
Ексклюзив
11:39 • 5688 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 33791 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 54145 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 55285 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 60273 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
07:46 • 74101 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 196756 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 147295 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 171635 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 194909 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.2 м/с
91 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

1 квітня, 03:26 • 135637 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

1 квітня, 03:40 • 160022 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

1 квітня, 05:49 • 56241 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

06:11 • 72845 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

07:10 • 75932 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 196807 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 477633 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 428698 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 636083 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 758091 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Андрій Сибіга

Володимир Зеленський

Кейр Стармер

Михайло Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Литва

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 7722 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

07:47 • 36891 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

06:11 • 72845 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 108150 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 142773 перегляди
Актуальне

Telegram

Фокс Ньюс

Instagram

Financial Times

Facebook

Житло для ВПО: АРМА почало шукати управителів для арештованих санаторіїв

Житло для ВПО: АРМА почало шукати управителів для арештованих санаторіїв

Київ • УНН

 • 230605 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. АРМА почало шукати управителів для арештованих санаторіїв, готелів та баз відпочинку, які будуть використовуватися для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб та реабілітації військовослужбовців, передає УНН.

Цитата

«АРМА оголосило конкурси з відбору управителів для низки арештованих готелів, санаторіїв та баз відпочинку, які будуть використовуватися для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб та реабілітації військовослужбовців», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що наразі відкриті конкурси оголошено для 22 об’єктів нерухомості у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Полтавській, Київській областях. Зокрема, йдеться про готель "Турист" у Києві, лікувально-оздоровчий комплекс "Верховина" в Івано-Франківській області, санаторії "Карпати", "Квітка полонини", "Поляна" у Закарпатській області, санаторій "Куяльник" в Одесі тощо.

Зазначається, що стати управителем можуть як приватні, так і державні або комунальні підприємства, які займаються господарською діяльністю за відповідним профілем.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Арештовані готелі та санаторії хочуть перетворити на житло для переселенців

При цьому один з головних пунктів програми управління кожного учасника конкурсу – відсоток загальної площі об’єкта нерухомості, який управитель надаватиме для згаданих соціальних цілей. Відповідно, чим вищу частку номерного фонду або квадратних метрів для внутрішньо переміщених осіб та військовослужбовців запропонує потенційний управитель, тим більш конкурентною буде його пропозиція.

«Лише кілька днів тому ідея АРМА про соціальне використання арештованого майна обговорювалася Урядом, а вже сьогодні ми починаємо пошук управителів для десятків таких об’єктів. Відтепер арештовані активи працюватимуть не тільки на користь економіки та оборони країни, але й сприятимуть вирішенню житлових проблем переселенців та реабілітації наших захисників», - повідомив очільник Національного агентства Дмитро Жоравович.

«Слід зазначити, що соціальне використання арештованих активів є поширеною практикою в багатьох європейських країнах та прямо передбачене повноваженнями офісів з розшуку та менеджменту активів (закордонних аналогів АРМА). Однак в Україні такий механізм законодавчо не закріплений, а тому АРМА ініціювало фактичне забезпечення зумовлених війною соціальних потреб населення в межах діючих правил та норм законодавства», - зазначається в повідомленні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Bitcoin
$84,173.40
Золото
$3,161.46
Tesla
$258.01
Brent
$74.94
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$41.20
Ethereum
$1,873.01