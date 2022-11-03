Житло для ВПО: АРМА почало шукати управителів для арештованих санаторіїв

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«АРМА оголосило конкурси з відбору управителів для низки арештованих готелів, санаторіїв та баз відпочинку, які будуть використовуватися для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб та реабілітації військовослужбовців», - йдеться в повідомленні.

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Повідомляється, що наразі відкриті конкурси оголошено для 22 об’єктів нерухомості у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Полтавській, Київській областях. Зокрема, йдеться про готель "Турист" у Києві, лікувально-оздоровчий комплекс "Верховина" в Івано-Франківській області, санаторії "Карпати", "Квітка полонини", "Поляна" у Закарпатській області, санаторій "Куяльник" в Одесі тощо.

Зазначається, що стати управителем можуть як приватні, так і державні або комунальні підприємства, які займаються господарською діяльністю за відповідним профілем.

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При цьому один з головних пунктів програми управління кожного учасника конкурсу – відсоток загальної площі об’єкта нерухомості, який управитель надаватиме для згаданих соціальних цілей. Відповідно, чим вищу частку номерного фонду або квадратних метрів для внутрішньо переміщених осіб та військовослужбовців запропонує потенційний управитель, тим більш конкурентною буде його пропозиція.

«Лише кілька днів тому ідея АРМА про соціальне використання арештованого майна обговорювалася Урядом, а вже сьогодні ми починаємо пошук управителів для десятків таких об’єктів. Відтепер арештовані активи працюватимуть не тільки на користь економіки та оборони країни, але й сприятимуть вирішенню житлових проблем переселенців та реабілітації наших захисників», - повідомив очільник Національного агентства Дмитро Жоравович.

«Слід зазначити, що соціальне використання арештованих активів є поширеною практикою в багатьох європейських країнах та прямо передбачене повноваженнями офісів з розшуку та менеджменту активів (закордонних аналогів АРМА). Однак в Україні такий механізм законодавчо не закріплений, а тому АРМА ініціювало фактичне забезпечення зумовлених війною соціальних потреб населення в межах діючих правил та норм законодавства», - зазначається в повідомленні.