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Жилье для ВПЛ: АРМА начало искать управителей для арестованных санаториев

Жилье для ВПЛ: АРМА начало искать управителей для арестованных санаториев

Киев • УНН

 • 230603 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. АРМА начало искать управителей для арестованных санаториев, гостиниц и баз отдыха, которые будут использоваться для обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц и реабилитации военнослужащих, передает УНН.

Цитата

«АРМА объявила конкурсы по отбору управителей для ряда арестованных отелей, санаториев и баз отдыха, которые будут использоваться для обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц и реабилитации военнослужащих», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что открытые конкурсы объявлены для 22 объектов недвижимости в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской, Киевской областях. В частности, речь идет об гостинице "Турист" в Киеве, лечебно-оздоровительном комплексе "Верховина" в Ивано-Франковской области, санаториях "Карпаты", "Цветок полонины", "Поляна" в Закарпатской области, санатории "Куяльник" в Одессе и т.д.

Отмечается, что стать управляющим могут как частные, так и государственные или коммунальные предприятия, занимающиеся хозяйственной деятельностью по соответствующему профилю.

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При этом один из главных пунктов программы управления каждого участника конкурса – процент общей площади объекта недвижимости, который управляющий будет предоставлять для упомянутых социальных целей. Соответственно, чем большую долю номерного фонда или квадратных метров для внутренне перемещенных лиц и военнослужащих предложит потенциальный управляющий, тем конкурентнее будет его предложение.

«Лишь несколько дней назад идея АРМА о социальном использовании арестованного имущества обсуждалась Правительством, а уже сегодня мы начинаем поиск управителей для десятков таких объектов. Теперь арестованные активы будут работать не только в пользу экономики и обороны страны, но и будут способствовать решению жилищных проблем переселенцев и реабилитации наших защитников», - сообщил глава Национального агентства Дмитрий Жоравович.

«Следует отметить, что социальное использование арестованных активов является распространенной практикой во многих европейских странах и прямо предусмотрено полномочиями офисов по розыску и менеджменту активов (зарубежных аналогов АРМА). Однако в Украине такой механизм законодательно не закреплен, поэтому АРМА инициировало фактическое обеспечение обусловленных войной социальных потребностей населения в пределах действующих правил и норм законодательства», - отмечается в сообщении.

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