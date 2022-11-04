Уряд спрямував понад 34,5 млн грн на компенсацію громадам комунальних витрат за розміщення ВПО

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«З резервного фонду Держбюджету спрямовано понад 34,1 млн на відшкодування комунальних витрат за липень громадам, які безкоштовно прихистили внутрішніх переселенців у комунальних та державних закладах, а також приватних закладах освіти. Відповідне розпорядження Уряд схвалив на засіданні 4 листопада», - йдеться в повідомленні.

В.о. міністра розвитку громад та територій України Василь Лозинський зазначив, що від самого початку збройної агресії рф українські громади не залишаються байдужими безкоштовно надають прихисток вимушеним переселенцям у своїх комунальних закладах.

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«Зокрема, у липні було залучено близько 6,2 тисячі закладів комунальної та державної форм власності та надано прихисток понад 97,6 тисячі громадянам. Загалом, за вісім місяців війни, у громадах по всій Україні було розміщено близько 1,6 млн вимушених переселенців», — сказав Лозинський.

Повідомляється, що від початку війни, громадами було організовано у будівлях державної, комунальної та приватної власності понад 163 тисячі місць для проживання ВПО.

Проект розпорядження розроблений на основі узагальненої Мінрегіоном інформації, отриманої від обласних військових адміністрацій та профільних міністерств. Компенсація спрямовується на покриття витрат за воду, світло, газ, вивезення сміття, а також купівлю дров, пелет і вугілля.

Доповнення

АРМА почало шукати управителів для арештованих санаторіїв, готелів та баз відпочинку, які будуть використовуватися для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб та реабілітації військовослужбовців.