Загалом в Україні зареєстровано 4,8 млн ВПО – Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Загальна кількість внутрішньо переміщених осіб, зареєстрованих в Україні, становить 4,8 млн. Про це на засіданні уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.
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"З 24 лютого в Україні зареєстровано майже 3,5 млн внутрішньо переміщених осіб. Загальна кількість ВПО, зареєстрованих в Україні, складає 4,8 млн. Це співвідносно з населенням кількох великих обласних центрів. Наш обов’язок – подбати про цих людей, забезпечити їх харчуванням, житлом, роботою", – сказав Шмигаль.
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У "Дії" можна буде скасувати статус переселенця або змінити місце реєстрації ВПО.