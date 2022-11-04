Загалом в Україні зареєстровано 4,8 млн ВПО – Шмигаль

Цитата

"З 24 лютого в Україні зареєстровано майже 3,5 млн внутрішньо переміщених осіб. Загальна кількість ВПО, зареєстрованих в Україні, складає 4,8 млн. Це співвідносно з населенням кількох великих обласних центрів. Наш обов’язок – подбати про цих людей, забезпечити їх харчуванням, житлом, роботою", – сказав Шмигаль.

Нагадаємо

У "Дії" можна буде скасувати статус переселенця або змінити місце реєстрації ВПО.