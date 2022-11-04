Всего в Украине зарегистрировано 4,8 млн ВПЛ – Шмыгаль

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"С 24 февраля в Украине зарегистрировано почти 3,5 млн внутренне перемещенных лиц. Общее количество ВПЛ, зарегистрированных в Украине, составляет 4,8 млн. Это соотносительно с населением нескольких крупных областных центров. Наш долг – позаботиться об этих людях, обеспечить их питанием, жильем, работой", – сказал Шмыгаль.

Напомним

В "Дие" можно будет отменить статус переселенца или изменить место регистрации ВПЛ.