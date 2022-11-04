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Всего в Украине зарегистрировано 4,8 млн ВПЛ – Шмыгаль

Всего в Украине зарегистрировано 4,8 млн ВПЛ – Шмыгаль

Киев • УНН

 • 269438 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Общее количество внутренне перемещенных лиц, зарегистрированных в Украине, составляет 4,8 млн. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Цитата

"С 24 февраля в Украине зарегистрировано почти 3,5 млн внутренне перемещенных лиц. Общее количество ВПЛ, зарегистрированных в Украине, составляет 4,8 млн. Это соотносительно с населением нескольких крупных областных центров. Наш долг – позаботиться об этих людях, обеспечить их питанием, жильем, работой", – сказал Шмыгаль.

Напомним

В "Дие" можно будет отменить статус переселенца или изменить место регистрации ВПЛ.

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