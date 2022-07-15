Правительство одобрило проект Совместной декларации об ассоциации между Украиной и Международным энергетическим агентством
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Кабинет министров Украины одобрил проект Совместной декларации об ассоциации между правительством Украины и Международным энергетическим агентством для усиления сотрудничества и взаимодействия. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.
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"Одобрен проект Совместной декларации об ассоциации между Правительством Украины и Международным энергетическим агентством. Положениями Совместной декларации закреплено намерение сторон сотрудничать в широком спектре деятельности, связанной с энергетикой, в частности, по анализу энергетического рынка, реконструкции энергетической системы, укреплению энергетической безопасности, развитию энергоэффективности, ускорению энергетического перехода, распространению использования альтернативных видов энергоресурсов и т.д.", - написал Мельничук.
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Премьер-министр Украины Денис Шмигаль на заседании правительства сообщал, что Украина уже продает электроэнергию в Польшу, Румынию, Словакию и Молдову.
"В I полугодии Украина увеличила выручку от экспорта электроэнергии в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Все это происходит благодаря присоединению к энергетической системе Европы. Будем активно продолжать это направление", - отмечал Шмигаль.
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