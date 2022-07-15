Уряд схвалив проект Спільної декларації про асоціацію між Україною та Міжнародним енергетичним агентством
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив проект Спільної декларації про асоціацію між урядом України та Міжнародним енергетичним агентством для посилення співпраці та взаємодії. Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, пише УНН.
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"Схвалено проект Спільної декларації про асоціацію між Урядом України та Міжнародним енергетичним агентством. Положеннями Спільної декларації закріплено намір сторін співпрацювати в широкому спектрі діяльності, пов’язаної з енергетикою, зокрема щодо аналізу енергетичного ринку, реконструкції енергетичної системи, зміцнення енергетичної безпеки, розвитку енергоефективності, прискорення енергетичного переходу, поширення використання альтернативних видів енергоресурсів тощо", - написав Мельничук.
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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду повідомляв, що Україна вже продає електроенергію в Польщу, Румунію, Словаччину та Молдову.
"У І півріччі Україна збільшила виручку від експорту електроенергії у півтора раза, порівняно з минулим роком. Все це відбувається завдяки приєднанню до енергетичної системи Європи. Будемо активно продовжувати цей напрямок", - зазначав Шмигаль.
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