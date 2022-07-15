Уряд схвалив проект Спільної декларації про асоціацію між Україною та Міжнародним енергетичним агентством

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"Схвалено проект Спільної декларації про асоціацію між Урядом України та Міжнародним енергетичним агентством. Положеннями Спільної декларації закріплено намір сторін співпрацювати в широкому спектрі діяльності, пов’язаної з енергетикою, зокрема щодо аналізу енергетичного ринку, реконструкції енергетичної системи, зміцнення енергетичної безпеки, розвитку енергоефективності, прискорення енергетичного переходу, поширення використання альтернативних видів енергоресурсів тощо", - написав Мельничук.

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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду повідомляв, що Україна вже продає електроенергію в Польщу, Румунію, Словаччину та Молдову.

"У І півріччі Україна збільшила виручку від експорту електроенергії у півтора раза, порівняно з минулим роком. Все це відбувається завдяки приєднанню до енергетичної системи Європи. Будемо активно продовжувати цей напрямок", - зазначав Шмигаль.

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