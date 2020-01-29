Правительство одобрило передачу детям игрушек со складов таможни
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Кабинет министров на сегодняшнем заседании принял решение о передаче игрушек, которые лежат на складах таможни, детям украинских военных, социально незащищенным семьям и в детские дома и больницы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Премьер-министр Алексей Гончарук, передает УНН.
"Правительство приняло решение о передаче игрушек, которые находятся на складах новой таможни, детям украинских военных, социально незащищенным семьям, а также в детские дома и больницы", - написал Гончарук.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет отдать 23 тонны игрушек, которые не растаможили в Черноморском порту, детским домам, больницам, социально незащищенным семьям и детям военных.