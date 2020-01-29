Уряд схвалив передачу дітям іграшок зі складів митниці
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні ухвалив рішення про передачу іграшок, які лежать на складах митниці, дітям українських військових, соціально незахищеним сім‘ям та до дитячих будинків й лікарень. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук, передає УНН.
"Уряд ухвалив рішення про передачу іграшок, які знаходяться на складах нової митниці, дітям українських військових, соціально незахищеним сім‘ям, а також до дитячих будинків і лікарень", - написав Гончарук.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що хоче віддати 23 тонни іграшок, що не розмитнили у Чорноморському порту, дитячим будинкам, лікарням, соціально незахищеним сім’ям та дітям військових.