Зеленський хоче передати 23 тонни нерозмитнених іграшок дітям військових та з соціально незахищених сімей
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський хоче віддати 23 тонни іграшок, що не розмитнили у Чорноморському порту, дитячим будинкам, лікарням, соціально незахищеним сім’ям та дітям військових. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Наприкінці 2019 року до Чорноморського рибного порту надійшов контейнер, заповнений дитячими іграшками та іграми для розвитку. Однак підприємство, яке мало б розмитнити товар, відмовилося від нього на користь держави. Загальна вага вантажу – понад 23 тонни", - написав Зеленський.
Він зазначив, що не можна допустити, щоб іграшки просто лежали чи були розпродані недобросовісними особами.
"Тому закликаю Кабінет Міністрів України: провести всі необхідні перевірки, зокрема щодо безпечності іграшок; передати їх дитячим будинкам, дитячим лікарням, соціально незахищеним сім’ям та діткам наших військових", - повідомив президент.
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