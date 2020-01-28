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Зеленский хочет передать 23 тонны нерастаможенных игрушек детям военных и из социально незащищенных семей

Киев • УНН

 • 11450 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский хочет отдать 23 тонны игрушек, которые не растаможили в Черноморском порту, детским домам, больницам, социально незащищенным семьям и детям военных. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Зеленский хочет передать 23 тонны нерастаможенных игрушек детям военных и из социально незащищенных семей

"В конце 2019 года в Черноморский рыбный порт поступил контейнер, заполненный детскими игрушками и играми для развития. Однако предприятие, которое должно растаможить товар, отказалось от него в пользу государства. Общий вес груза - более 23 тонны", - написал Зеленский.

Он отметил, что нельзя допустить, чтобы игрушки просто лежали или были распроданы недобросовестными лицами.

"Поэтому призываю Кабинет Министров Украины: провести все необходимые проверки, в том числе по безопасности игрушек; передать их детским домам, детским больницам, социально незащищенным семьям и детям наших военных", - сообщил президент.

Напомним, в Одессе обнаружили почти 8 тысяч контрафактных кубиков Рубика.

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