Зеленский хочет передать 23 тонны нерастаможенных игрушек детям военных и из социально незащищенных семей
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский хочет отдать 23 тонны игрушек, которые не растаможили в Черноморском порту, детским домам, больницам, социально незащищенным семьям и детям военных. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"В конце 2019 года в Черноморский рыбный порт поступил контейнер, заполненный детскими игрушками и играми для развития. Однако предприятие, которое должно растаможить товар, отказалось от него в пользу государства. Общий вес груза - более 23 тонны", - написал Зеленский.
Он отметил, что нельзя допустить, чтобы игрушки просто лежали или были распроданы недобросовестными лицами.
"Поэтому призываю Кабинет Министров Украины: провести все необходимые проверки, в том числе по безопасности игрушек; передать их детским домам, детским больницам, социально незащищенным семьям и детям наших военных", - сообщил президент.
Напомним, в Одессе обнаружили почти 8 тысяч контрафактных кубиков Рубика.