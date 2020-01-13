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На митниці виявили майже 8 тис. контрафактних кубиків Рубіка

На митниці виявили майже 8 тис. контрафактних кубиків Рубіка

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. Українські митники виявили майже 8 тисяч контрафактних кубиків Рубіка. Про це повідомив голова Держмитслужби Максим Нефьодов на своїй сторінці у Facebook, передає УНН

"Контрабанда тижня цього разу потрапила в рубрику, в першу чергу, через певну трагікомічність. Одеські митники виявили майже 8 тисяч контрафактних кубиків Рубіка! Власне, це бренд британської "Rubik's Brand Limited", яка випускає "офіційні" іграшки, які винайшов угорський скульптор Ерньо Рубік. Уповноважений представника правовласника надіслав до митниці висновок експертного дослідження, яким встановлено, що зазначені головоломки марковані знаком, який є настільки схожим, що його можна сплутати зі знаком, що належить компанії "Rubik's Brand Limited", - повідомив Нефьодов.

За його даними, за фактом порушення прав інтелектуальної власності складено протокол про порушення митних правил за ознаками ст. 476 Митного кодексу України.

"Наразі 7 800 контрафактних кубиків Рубіка вилучено. Їх подальшу долю вирішить правовласник. Вартість оригінального товару, який міг би бути витісненим з ринку цією контрафактною партією, становить понад 3 млн грн", - додав чиновник.

Нагадаємо, з України до ЄС везли цигарки на півмільйона доларів.

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