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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 111570 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 114498 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 112977 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 126339 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 104818 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107771 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107918 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131858 просмотра

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На таможне обнаружили почти 8 тыс. контрафактных кубиков Рубика

На таможне обнаружили почти 8 тыс. контрафактных кубиков Рубика

Киев  •  УНН

 • 20582 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Украинские таможенники обнаружили почти 8000 контрафактных кубиков Рубика. Об этом сообщил председатель Гостаможслужбы Максим Нефедов на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Контрабанда недели в этот раз попала в рубрику, в первую очередь, из-за определенной трагикомичности. Одесские таможенники обнаружили почти 8000 контрафактных кубиков Рубика! Собственно, это бренд британской "Rubik's Brand Limited", которая выпускает "официальные" игрушки, которые изобрел венгерский скульптор Эрнье Рубик. Уполномоченный представитель правообладателя направил в таможню вывод экспертного исследования, которым установлено, что указанные головоломки маркированы знаком, настолько похожим, что его можно спутать со знаком, принадлежащим компании "Rubik's Brand Limited", - сообщил Нефедов.

По его данным, по факту нарушения прав интеллектуальной собственности составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам ст. 476 Таможенного кодекса Украины.

"Сейчас 7 800 контрафактных кубиков Рубика изъяты. Их дальнейшую судьбу решит правообладатель. Стоимость оригинального товара, который мог бы быть вытесненным с рынка этой контрафактной партией, составляет более 3 млн грн", - добавил чиновник.

Напомним, из Украины в ЕС везли сигареты на полмиллиона долларов.

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