Правительство расширило перечень товаров критического импорта
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Кабинет министров Украины в очередной раз расширил перечень товаров критического импорта, в частности, в перечень добавлена продукция, услуги и расходы, связанные с перевозками пассажиров, грузов, содержанием и ремонтом железнодорожной инфраструктуры, хранением товара на складах за рубежом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины.
Цитата
"Постановлением от 19 марта №324 Кабинет министров Украины внес изменения в приложение к постановлению от 24 февраля № 153 “О перечне товаров критического импорта”, - говорится в сообщении.
Детали
В частности изменения касаются:
* исключения некоторых позиций из перечня: ферментированных, сквашених, сгущенных молочных продуктов и др.;
* дополнения перечня новыми позициями - расширен перечень продовольственных товаров, минеральных веществ, металлов, строительных материалов и прочее.
Также сообщается, что в перечень добавлено продукцию, услуги и затраты, связанные с перевозками пассажиров, грузов, содержанием и ремонтом железнодорожной инфраструктуры, хранением товара на складах за рубежом, услугами и программным обеспечением для функционирования платежных систем, систем коммуникаций и связи, Интернета и мониторинга на базе спутниковой съемки и другие.
"Ранее перечень товаров критического импорта был утвержден постановлением правительства от 24 февраля №153 и постоянно обновляется, что дает возможность Национальному банку Украины обеспечить осуществление трансграничных валютных платежей по операциям по импорту товаров", - отмечается в сообщении.
Дополнение
Правительство упростило требования к маркировке импортных продуктов питания, чтобы их можно было быстрее ввезти во время военного положения.