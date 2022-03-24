Правительство расширило перечень товаров критического импорта

Цитата

"Постановлением от 19 марта №324 Кабинет министров Украины внес изменения в приложение к постановлению от 24 февраля № 153 “О перечне товаров критического импорта”, - говорится в сообщении.

Детали

В частности изменения касаются:

* исключения некоторых позиций из перечня: ферментированных, сквашених, сгущенных молочных продуктов и др.;

* дополнения перечня новыми позициями - расширен перечень продовольственных товаров, минеральных веществ, металлов, строительных материалов и прочее.

Также сообщается, что в перечень добавлено продукцию, услуги и затраты, связанные с перевозками пассажиров, грузов, содержанием и ремонтом железнодорожной инфраструктуры, хранением товара на складах за рубежом, услугами и программным обеспечением для функционирования платежных систем, систем коммуникаций и связи, Интернета и мониторинга на базе спутниковой съемки и другие.

"Ранее перечень товаров критического импорта был утвержден постановлением правительства от 24 февраля №153 и постоянно обновляется, что дает возможность Национальному банку Украины обеспечить осуществление трансграничных валютных платежей по операциям по импорту товаров", - отмечается в сообщении.

Дополнение

Правительство упростило требования к маркировке импортных продуктов питания, чтобы их можно было быстрее ввезти во время военного положения.