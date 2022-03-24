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Правительство расширило перечень товаров критического импорта

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 марта. УНН. Кабинет министров Украины в очередной раз расширил перечень товаров критического импорта, в частности, в перечень добавлена продукция, услуги и расходы, связанные с перевозками пассажиров, грузов, содержанием и ремонтом железнодорожной инфраструктуры, хранением товара на складах за рубежом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины.

Правительство расширило перечень товаров критического импорта

Цитата

"Постановлением от 19 марта №324 Кабинет министров Украины внес изменения в приложение к постановлению от 24 февраля № 153 “О перечне товаров критического импорта”, - говорится в сообщении.

Детали

В частности изменения касаются:

* исключения некоторых позиций из перечня: ферментированных, сквашених, сгущенных молочных продуктов и др.;
* дополнения перечня новыми позициями - расширен перечень продовольственных товаров, минеральных веществ, металлов, строительных материалов и прочее.

Также сообщается, что в перечень добавлено продукцию, услуги и затраты, связанные с перевозками пассажиров, грузов, содержанием и ремонтом железнодорожной инфраструктуры, хранением товара на складах за рубежом, услугами и программным обеспечением для функционирования платежных систем, систем коммуникаций и связи, Интернета и мониторинга на базе спутниковой съемки и другие.

"Ранее перечень товаров критического импорта был утвержден постановлением правительства от 24 февраля №153 и постоянно обновляется, что дает возможность Национальному банку Украины обеспечить осуществление трансграничных валютных платежей по операциям по импорту товаров", - отмечается в сообщении.

Дополнение

Правительство упростило требования к маркировке импортных продуктов питания, чтобы их можно было быстрее ввезти во время военного положения.

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