Уряд розширив перелік товарів критичного імпорту
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Кабінет міністрів України вкотре розширив перелік товарів критичного імпорту, зокрема, до переліку додано продукцію, послуги та витрати, пов’язані з перевезеннями пасажирів, вантажів, утримання та ремонту залізничної інфраструктури, зберігання товару на складах за кордоном. Про це УНН повідомляє з посиланням на Державну митну службу України.
Цитата
"Постановою від 19 березня №324 Кабінет міністрів України вніс зміни в додаток до постанови від 24 лютого № 153 “Про перелік товарів критичного імпорту”, - йдеться в повідомленні.
Деталі
Зокрема зміни стосуються:
• виключення деяких позицій з переліку: ферментованих, сквашених, згущених молочних продуктів тощо;
• доповнення переліку новими позиціями – розширено перелік продовольчих товарів, мінеральних речовин, металів, будівельних матеріалів тощо.
Також повідомляється, що до переліку додано продукцію, послуги та витрати, пов’язані з перевезеннями пасажирів, вантажів, утримання та ремонту залізничної інфраструктури, зберігання товару на складах за кордоном, послуги та програмне забезпечення для функціонування платіжних систем, систем комунікацій та зв’язку, Інтернету, моніторингу на базі супутникової зйомки та інші.
"Раніше перелік товарів критичного імпорту був затверджений постановою уряду від 24 лютого №153 та оновлюється постійно, що дає можливість Національному банку України забезпечити здійснення транскордонних валютних платежів за операції з імпорту товарів", - зазначається в повідомленні.
Доповнення
Уряд спростив вимоги до маркування імпортних продуктів харчування, щоб їх можна було швидше ввезти під час воєнного стану.