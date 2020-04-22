Правительство расширило направления поддержки фермерским хозяйствам
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в среду принял решение о расширении направлений использования средств государственной поддержки фермерским хозяйствам. Об этом сообщил на брифинге по итогам заседания правительства министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко, передает УНН.
"Мы приняли также сегодня важное решение о поддержке фермеров. Это порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для предоставления поддержки развития фермерских хозяйств", - сказал Петрашко.
По его словам, правительство и Верховная рада поддерживают сельскохозяйственные предприятия, особенно малые фермы.
"Мы расширили направления использования средств государственной поддержки фермерским хозяйствам, в том числе добавили дотацию на содержание молочного направления по скоту, потому что сейчас ситуация с производством и молока и мяса нуждается в государственной поддержке... Мы предлагаем дотацию на содержание от 5 коров молочного направления продуктивности. Также добавляем бюджетную субсидию на единицу угодий 1 га для новосозданных фермерских хозяйств и возмещение сельскохозяйственным кооперативам 70% стоимости приобретенной техники и оборудования отечественного производства", - сказал министр.
Напомним, ранее сегодня Кабмин определил размер помощи по частичной безработице на время карантина.